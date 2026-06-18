Сайты российских госкомпаний могут перестать открываться в Chrome

Японский удостоверяющий центр GlobalSign начал вторую волну принудительного отзыва TLS-сертификатов у российских организаций. Под отзыв попали более 310 доменов 44 крупных компаний, включая «Роснефть», «Газпромбанк», «Алросу», Positive Technologies, Объединенную авиастроительную корпорацию и «ВЭБ. РФ». TLS-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное HTTPS-соединение. При его отсутствии браузеры, такие как Google Chrome, Safari и Firefox, предупреждают пользователей о небезопасном подключении, а в некоторых случаях полностью блокируют доступ к ресурсу.

Японский удостоверяющий центр GlobalSign начал вторую волну принудительного отзыва TLS-сертификатов у российских организаций. Об этом пишет Digital Report.

Под отзыв попали более 310 доменов 44 крупных компаний, включая «Роснефть», «Газпромбанк», «Алросу», Positive Technologies, Объединенную авиастроительную корпорацию и «ВЭБ. РФ».

Как сообщил крупнейший российский регистратор доменов «Руцентр», отзыв сертификатов связан с новыми требованиями международного консорциума CA/Browser Forum. Согласно обновленным правилам, международные центры сертификации обязаны соблюдать санкционные ограничения США и Евросоюза.

TLS-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное HTTPS-соединение. При его отсутствии браузеры, такие как Google Chrome, Safari и Firefox, предупреждают пользователей о небезопасном подключении, а в некоторых случаях полностью блокируют доступ к ресурсу.

«Руцентр» уже уведомляет владельцев затронутых доменов и помогает перевести сайты на сертификаты российского Технического центра Интернет (ТЦИ).

В Минцифры заявили, что ситуация не носит критического характера. По оценке ведомства, доля GlobalSign в российском сегменте интернета не превышает 5%.

«В худшем случае сайты и онлайн-сервисы, у которых они отзываются, могут быть недоступны непродолжительное время, пока владельцы получают новые сертификаты», — сообщили в министерстве.

Ведомство также напомнило, что российские организации могут бесплатно получить национальные сертификаты через портал «Госуслуги». Однако такие сертификаты по умолчанию поддерживают только «Яндекс Браузер» и «Атом», тогда как в Chrome, Safari и Firefox пользователям необходимо устанавливать их вручную.