Рязанка через суд смогла вернуть деньги за путевку от отеля в Анапе

В ноябре 2024 года гражданка К. забронировала отдых в отеле Джамайка в Анапе и заплатила 116 тысяч рублей. Однако из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, вызванного крушением танкеров, в декабре 2024 года в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации. Это заставило женщину обратиться к санаторию с просьбой вернуть деньги, так как она посчитала, что отдых может угрожать ее безопасности. Санаторий согласился вернуть деньги, но так и не перечислил их. Октябрьский райсуд удовлетворил иск гражданки К., расторгнув договор и обязав санаторий вернуть деньги и выплатить компенсацию на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Рязанский облсуд рассмотрел жалобу представителя санатория «Старинная Анапа» на решение Октябрьского райсуда по делу гражданки К. о защите прав потребителей. Об этом сообщили на сайте суда.

В ноябре 2024 года гражданка К. забронировала отдых в отеле Джамайка в Анапе и заплатила 116 тысяч рублей. Однако из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, вызванного крушением танкеров, в декабре 2024 года в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации. Это заставило женщину обратиться к санаторию с просьбой вернуть деньги, так как она посчитала, что отдых может угрожать ее безопасности.

Санаторий согласился вернуть деньги, но так и не перечислил их. Октябрьский райсуд удовлетворил иск гражданки К., расторгнув договор и обязав санаторий вернуть деньги и выплатить компенсацию на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Рязанский облсуд оставил решение нижестоящего суда без изменений, а жалобу санатория — без удовлетворения.