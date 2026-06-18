Россиянам сообщили, в каких случаях можно вернуть купленные для дачи растения

Как пояснили в Роспотребнадзоре, вернуть или обменять можно товары ненадлежащего качества. Право возникает, если у растения есть признаки заболевания или повреждения. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что товары хорошего качества обмену или возврату не подлежат. В случае нарушения прав потребителей рекомендовали сначала обратиться к продавцу с письменной претензией. Если спор не удалось урегулировать, то нужно написать в Роспотребнадзор.

Россиянам объяснили, в каких случаях можно вернуть купленные для дачи растения. Об этом 18 июня РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, вернуть или обменять можно товары ненадлежащего качества. Право возникает, если у растения есть признаки заболевания или повреждения.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что товары хорошего качества обмену или возврату не подлежат.

В случае нарушения прав потребителей рекомендовали сначала обратиться к продавцу с письменной претензией. Если спор не удалось урегулировать, то нужно написать в Роспотребнадзор.