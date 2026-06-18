Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск. Кроме того, они продолжили вести наступление в юго-западной части Константиновки в ДНР и освободили от украинских боевиков 98 зданий. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и орудие полевой артиллерии.

Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны 18 июня.

Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск.

Кроме того, они продолжили вести наступление в юго-западной части Константиновки в ДНР и освободили от украинских боевиков 98 зданий.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и орудие полевой артиллерии.