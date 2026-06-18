Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков вспышек сибирской язвы в России

Риски вспышек сибирской язвы остаются в России из-за возможного завоза больных животных из Центральной Азии. Об этом сообщило Роспотребнадзор, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что ситуация может ухудшиться из-за поступления в приграничные регионы страны животных и продукции из стран, неблагополучных по сибирской язве. В 2025 году в России зафиксировали две вспышки среди животных в Нижегородской области и Красноярском крае, но благодаря проведенным санитарным мероприятиям случаи заражения людей не произошло. Роспотребнадзор также подчеркнул, что для снижения рисков вспышек важно продолжать вакцинацию. В 2025 году от сибирской язвы вакцинировали почти 42 тысячи человек, что составило 95,5% от запланированного числа.

Риски вспышек сибирской язвы остаются в России из-за возможного завоза больных животных из Центральной Азии. Об этом сообщило Роспотребнадзор, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что ситуация может ухудшиться из-за поступления в приграничные регионы страны животных и продукции из стран, неблагополучных по сибирской язве. В 2025 году в России зафиксировали две вспышки среди животных в Нижегородской области и Красноярском крае, но благодаря проведенным санитарным мероприятиям случаи заражения людей не произошло.

Роспотребнадзор также подчеркнул, что для снижения рисков вспышек важно продолжать вакцинацию. В 2025 году от сибирской язвы вакцинировали почти 42 тысячи человек, что составило 95,5% от запланированного числа.