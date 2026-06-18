Прокурор Рязанской области взял на контроль обращения ветеранов

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев провел личный прием граждан в Рязанском областном госпитале для ветеранов войн. Во время встречи ветераны и пожилые жители региона обратились с вопросами о состоянии дорог, капитальном ремонте и содержании многоквартирных домов, а также о предоставлении социальных гарантий и оформлении льгот. Прокурор дал заявителям разъяснения по каждому обращению и нормам действующего законодательства.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев провел личный прием граждан в Рязанском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Во время встречи ветераны и пожилые жители региона обратились с вопросами о состоянии дорог, капитальном ремонте и содержании многоквартирных домов, а также о предоставлении социальных гарантий и оформлении льгот.

Прокурор дал заявителям разъяснения по каждому обращению и нормам действующего законодательства.

По поступившим обращениям прокуратура организовала проверки. Их результаты Дмитрий Коданев взял на личный контроль.