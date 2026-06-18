Павел Малков: «С Михаилом Дегтяревым обсудили развитие спорта в Рязанской области»

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с Министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития отрасли, включая поддержку массового спорта и реализацию перспективных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Глава региона отметил, что в настоящее время более 60% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом. За последние годы построен первый крытый футбольный манеж, открыты три спорткомплекса с бассейнами, создан центр адаптивного спорта «Сосновый бор» и множество спортивных площадок.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с Министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития отрасли, включая поддержку массового спорта и реализацию перспективных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона отметил, что в настоящее время более 60% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом. За последние годы построен первый крытый футбольный манеж, открыты три спорткомплекса с бассейнами, создан центр адаптивного спорта «Сосновый бор» и множество спортивных площадок. Ряд проектов реализуется в настоящее время. За два года участниками Фестиваля ГТО в регионе стали более 69 тыс. жителей, а свыше 20 тыс. выполнили нормативы комплекса. Рязанские спортсмены достойно выступают на крупнейших российских и международных соревнованиях, а ветераны СВО успешно представляют регион на Кубке Защитников Отечества.

На встрече Павел Малков и Михаил Дегтярев также говорили о дальнейшем развитии физкультуры и спорта в регионе, в том числе укреплении необходимой базы.

«Обсудили развитие спорта в Рязанской области и проекты, которые планируем реализовать в ближайшие годы, — отметил губернатор. — Сейчас продолжаем развивать инфраструктуру, строим новые спортивные объекты в муниципалитетах. Отдельно обсудили перспективные проекты: строительство 50-метрового бассейна, центра гребного спорта и фиджитал-центра. Продолжим вместе создавать условия, чтобы спорт становился доступнее для жителей региона, а у наших спортсменов было еще больше возможностей для новых побед». Губернатор Павел Малков поблагодарил Министра спорта России Михаила Дегтярева за поддержку региона.

Министр спорта России Михаил Дегтярев положительно оценил работу, которая проводится в регионе по развитию инфраструктуры, в том числе для занятий адаптивным спортом. Он также отметил успешное участие Рязанской области в федеральном кадровом проекте.

«В прошлом году регион стал пилотным для программы „Земский тренер“. Стартовав с трудоустройства трех тренеров в районах области, в этом году территории получили уже 16 специалистов. Они стали проводниками массового спорта на местах. В области проходит более 600 мероприятий профессионального и массового спорта, а также фестиваль ГТО», — отметил Михаил Дегтярев. Министр также обратил внимание на обновленную региональную цифровую платформу «СпортАктиV», которую на встрече презентовал губернатор.