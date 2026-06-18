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Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на 27 и 28 июня
В первый день, 27 июня, с 14:30 состоится семейное мероприятие «Полетим по лету», которое включает в себя пенную вечеринку на открытом воздухе, музыкальные и танцевальные баттлы, творческий мастер-класс и сладкие угощения. Мероприятие пройдет у входа № 2, вход свободный. 0+. 28 июня «Марко Молл» станет центром корейской культуры на фестивале K-Wave Fest. С 13:00 любители K-pop смогут насладиться выступлениями в номинациях «соло» и «группа», а также косплеем и тематическими активностями. Заявки на участие принимаются до 21 июня. Стоимость входа для зрителей составит 500 рублей, для выступающих — 700 рублей. 6+.

27 и 28 июня в «Марко Молл» пройдет ряд мероприятий для всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

В первый день, 27 июня, с 14:30 состоится семейное мероприятие «Полетим по лету», которое включает в себя пенную вечеринку на открытом воздухе, музыкальные и танцевальные баттлы, творческий мастер-класс и сладкие угощения. Мероприятие пройдет у входа № 2, вход свободный. 0+.

28 июня «Марко Молл» станет центром корейской культуры на фестивале K-Wave Fest. С 13:00 любители K-pop смогут насладиться выступлениями в номинациях «соло» и «группа», а также косплеем и тематическими активностями. Заявки на участие принимаются до 21 июня. Стоимость входа для зрителей составит 500 рублей, для выступающих — 700 рублей. 6+.

Кроме того, в предстоящую субботу, 20 июня, в «Марко Молл» состоятся три мероприятия: с 11:00 до 20:00 на парковке пройдет состязание по автозвуку «Три струны», в 14:30 начнется квест «Пиратские приключения» для детей, а в 17:00 пройдет модное дефиле «На балу у шляпника». Все мероприятия будут бесплатными. 0+.