На складе в Рязани нашли девять тысяч бутылок водки и коньяка без акцизных марок

На складе 53-летнего рязанца нашли девять тысяч бутылок водки и коньяка без акцизных марок. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе УМВД по региону.
Оперативники задержали злоумышленника в арендованном им гаражном боксе, расположенном на проезде Шабулина. Общая стоимость изъятой партии оценили в два миллиона 969 тысяч рублей.
По данным полицейских, злоумышленник закупил немаркированный алкоголь за пределами региона, складировал его в гараже и продавал. Водку и коньяк якобы известных брендов приобретали небольшим оптом и в розницу знакомые, предварительно позвонив рязанцу по телефону.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит штраф три миллиона рублей или до пяти лет тюрьмы.
По данным МВД, ранее мужчину судили за аналогичное преступление.
Видео: УМВД по Рязанской области.