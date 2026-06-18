На складе в Рязани нашли девять тысяч бутылок водки и коньяка без акцизных марок

Оперативники задержали злоумышленника в арендованном им гаражном боксе, расположенном на проезде Шабулина. Общая стоимость изъятой партии оценили в два миллиона 969 тысяч рублей. По данным полицейских, злоумышленник закупил немаркированный алкоголь за пределами региона, складировал его в гараже и продавал. Водку и коньяк якобы известных брендов приобретали небольшим оптом и в розницу знакомые, предварительно позвонив рязанцу по телефону. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ.