На подлете к Москве сбили 180 украинских БПЛА

18 июня силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Московский регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбили 180 дронов. Несколько беспилотников достигли территории Московского НПЗ. Также повреждения получило одно из зданий ТЦ «Садовод». Из района торгового центра госпитализировали 50-летнего мужчину с осколочными ранениями.

18 июня силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Московский регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбили 180 дронов.

Несколько беспилотников достигли территории Московского НПЗ. Также повреждения получило одно из зданий ТЦ «Садовод». Из района торгового центра госпитализировали 50-летнего мужчину с осколочными ранениями.

Из-за происшествия временно перекрыли движение на нескольких участках дорог в районе МКАД. Ограничения ввели на улице Верхние Поля, улице Чагинской и участке улицы Капотня. Департамент транспорта изменил маршруты ряда автобусов.

В Раменском травмы получили три человека: 22-летний мужчина с тяжелыми травмами, 10-летняя девочка с ранениями голеней и 35-летний мужчина с множественными осколочными ранениями.

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. В Люберцах пострадали двое мужчин 20 и 33 лет, их госпитализировали с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском мужчина с ранением шеи находится в больнице.

Больше всего пострадавших зарегистрировали в Котельниках — 9 человек. Среди них трехлетний ребенок, 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и несколько мужчин с осколочными ранениями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки БПЛА и прямые попадания зафиксировали сразу в нескольких муниципалитетах.

В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. В Электростали обломки беспилотника повредили кровлю частного дома в деревне Степаново. Также на улице Радио после падения обломков загорелся автомобиль.

В Люберцах повреждения получили фитнес-центр, объект в промышленной зоне и кровля ТЦ «Белая Дача», где возник пожар. В Чехове БПЛА разрушил дачный дом и хозпостройки в деревне Масново-Жуково. В поселке Крюково обломки упали на нескольких участках.

В Павловском Посаде после попадания беспилотника загорелись два дома в СНТ «Дружба» возле деревни Фатеево.

Из-за атаки Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Жуковский и Шереметьево. Аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Фото: telegram-канал Андрея Воробьева.