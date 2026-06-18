На нескольких улицах Рязани отключат горячую воду до 4 июля

В Рязани на улице Попова ведется капремонт магистрального трубопровода. Об этом сообщили в РМПТС. В связи с этим до 4 июля отключат горячую воду на улицах: Быстрецкая улица: 20, 23, 24, 25; Кальная улица: 11, 15, 17; Касимовское шоссе: 13; Новая улица: 27, 27 А, 68/22, 84; площадь Попова: 6/6; улица Попова: 18, 19/43, 22/51; Радиозаводская улица: 1, 1 к1 и 1 к.2, 11/27; улица Макаренко: 1; социальные объекты: детские сады № 26 и № 36, школа № 73, бассейн РГУ.