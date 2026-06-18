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На нескольких улицах Рязани отключат горячую воду до 4 июля
В Рязани на улице Попова ведется капремонт магистрального трубопровода. Об этом сообщили в РМПТС. В связи с этим до 4 июля отключат горячую воду на улицах: Быстрецкая улица: 20, 23, 24, 25; Кальная улица: 11, 15, 17; Касимовское шоссе: 13; Новая улица: 27, 27 А, 68/22, 84; площадь Попова: 6/6; улица Попова: 18, 19/43, 22/51; Радиозаводская улица: 1, 1 к1 и 1 к.2, 11/27; улица Макаренко: 1; социальные объекты: детские сады № 26 и № 36, школа № 73, бассейн РГУ.

В Рязани на улице Попова ведется капремонт магистрального трубопровода. Об этом сообщили в РМПТС.

В связи с этим до 4 июля отключат горячую воду на улицах:

  • Быстрецкая улица: 20, 23, 24, 25;
  • Кальная улица: 11, 15, 17;
  • Касимовское шоссе: 13;
  • Новая улица: 27, 27 А, 68/22, 84;
  • площадь Попова: 6/6;
  • улица Попова: 18, 19/43, 22/51;
  • Радиозаводская улица: 1, 1 к1 и 1 к.2, 11/27;
  • улица Макаренко: 1;
  • социальные объекты: детские сады № 26 и № 36, школа № 73, бассейн РГУ.

Жителям близлежащих домов рекомендовано соблюдать меры предосторожности вблизи зоны проведения работ.