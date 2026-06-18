Лукашенко: ситуация на южной границе Белоруссии обострилась как никогда

«Южная граница — 1,5 тысячи километров, вы это знаете, военные наши там стоят, пылает как никогда», — сказал Лукашенко. Он указал на необходимость защищать южную границу страны в усиленном режиме. Лукашенко добавил, что «народ кормит за свой счет» армию, чтобы та могла защитить республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на южных рубежах республики обострилась как никогда. Его слова 18 июня передал близкий к пресс-службе лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Южная граница — 1,5 тысячи километров, вы это знаете, военные наши там стоят, пылает как никогда», — сказал Лукашенко.

Он указал на необходимость защищать южную границу страны в усиленном режиме. Лукашенко добавил, что «народ кормит за свой счет» армию, чтобы та могла защитить республику.