Две девочки утонули во время купания в Сургуте

В Сургуте во время купания в водоеме погибли две сестры 9 и 12 лет. Трагедия произошла в садовом товариществе «Берендей». По данным прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, девочки в какой-то момент скрылись под водой. Что именно произошло, неизвестно — момент, когда дети начали тонуть, никто не заметил. На берегу находились родственники школьниц, однако они не видели случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Сургуте во время купания в водоеме погибли две сестры 9 и 12 лет. Трагедия произошла в садовом товариществе «Берендей».

По данным прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, девочки в какой-то момент скрылись под водой. Что именно произошло, неизвестно — момент, когда дети начали тонуть, никто не заметил. На берегу находились родственники школьниц, однако они не видели случившегося.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Сургута Андрей Зиганьшин. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото: прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.