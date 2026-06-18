ЦБ повысил курсы доллара и евро
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 19 июня. Согласно данным регулятора, доллар США вырос до 73,36 рубля (+0,61 рубля), евро — до 85,03 рубля (+0,69 рубля), юань — до 10,83 рубля (+0,07 рубля).
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 19 июня.
Согласно данным регулятора, доллар США вырос до 73,36 рубля (+0,61 рубля), евро — до 85,03 рубля (+0,69 рубля), юань — до 10,83 рубля (+0,07 рубля).
Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.