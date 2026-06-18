Более 90 рязанцев пострадали от клещей за неделю

В Рязанской области за прошедшую неделю в медорганизации обратились 91 человек после укусов клещей, среди них 25 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ведомство напоминает, что для профилактики инфекций, передаваемых клещами, важно соблюдать меры защиты при выездах на природу. Рекомендуется использовать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а также применять акарицидные и репеллентные средства для обработки кожи и одежды.
Специалисты также советуют регулярно проводить осмотры тела и одежды каждые 15-30 минут, а также проверять домашних животных после прогулок.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Даже после самостоятельного удаления клеща рекомендуется сдать его на лабораторное исследование.