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Более 90 рязанцев пострадали от клещей за неделю
В Рязанской области за прошедшую неделю в медорганизации обратились 91 человек после укусов клещей, среди них 25 детей. Ведомство напоминает, что для профилактики инфекций, передаваемых клещами, важно соблюдать меры защиты при выездах на природу. Рекомендуется использовать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а также применять акарицидные и репеллентные средства для обработки кожи и одежды.

В Рязанской области за прошедшую неделю в медорганизации обратились 91 человек после укусов клещей, среди них 25 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает, что для профилактики инфекций, передаваемых клещами, важно соблюдать меры защиты при выездах на природу. Рекомендуется использовать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а также применять акарицидные и репеллентные средства для обработки кожи и одежды.

Специалисты также советуют регулярно проводить осмотры тела и одежды каждые 15-30 минут, а также проверять домашних животных после прогулок.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Даже после самостоятельного удаления клеща рекомендуется сдать его на лабораторное исследование.