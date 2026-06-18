А что в кино? «Давление», «Робоняня» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Робоняня» (Россия). Школьница Злата хитростью вынуждает родителей оставить её одну на каникулах, но отец-изобретатель поручает присматривать за ней экспериментальному роботу с искусственным интеллектом, который контролирует каждый её шаг. Вместе с другом девочка разрабатывает план, как вернуть себе свободу.

Военно-историческая драма «Давление» (Великобритания, Франция, США). В июне 1944 года, накануне высадки в Нормандии, главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить командование союзников довериться его прогнозу и изменить планы операции, ведь у него есть всего 72 часа, чтобы предсказать два надвигающихся шторма.

Семейный приключенческий фильм «Мальчик и лис» (Франция, Бельгия). Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьёй, и он остаётся один в пустыне, где его неожиданным другом становится лис. Вместе они учатся выживать среди песков, но однажды мальчику предстоит сделать выбор между возвращением домой и новой семьёй.

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