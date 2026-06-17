Жителю Рязанской области грозит срок за кражу денег из дома знакомой

Прокуратура Кораблинского района направила в суд уголовное дело о краже денежных средств, совершенной 65-летним местным жителем. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Мужчину задержали после того, как в мае 2026 года, находясь в квартире своей знакомой, он воспользовался ее доверием и забрал со стола более 7 тысяч рублей, когда за ним никто не смотрел. За данное деяние ему грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Кораблинского района направила в суд уголовное дело о краже денежных средств, совершенной 65-летним местным жителем. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Мужчину задержали после того, как в мае 2026 года, находясь в квартире своей знакомой, он воспользовался ее доверием и забрал со стола более 7 тысяч рублей, когда за ним никто не смотрел.

За данное деяние ему грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.