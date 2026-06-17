Ветерану Великой Отечественной войны из Пителинского округа исполнилось 103 года

Пелагее Зотовой из Пителинского округа исполнилось 103 года. Она родилась в 1923 году в деревне Городок. Во время войны была младшим сержантом и медсестрой, участвовала в боях на Таманском полуострове, Керченском полуострове, в Украине, Белоруссии, Прибалтике и Польше. Война для неё закончилась в Берлине в 1945 году. За заслуги в войне получила ордена и медали. После войны работала продавцом, а потом — на железной дороге во Владимире. Удостоена звания «Почётный работник Горьковской железной дороги». В 2019 году вернулась в родную деревню Городок, где живёт с родственниками.

Ветерану Великой Отечественной войны из Пителинского округа исполнилось 103 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пелагее Зотовой из Пителинского округа исполнилось 103 года. Она родилась в 1923 году в деревне Городок. Во время войны была младшим сержантом и медсестрой, участвовала в боях на Таманском полуострове, Керченском полуострове, в Украине, Белоруссии, Прибалтике и Польше. Война для неё закончилась в Берлине в 1945 году.

За заслуги в войне получила ордена и медали. После войны работала продавцом, а потом — на железной дороге во Владимире. Удостоена звания «Почётный работник Горьковской железной дороги». В 2019 году вернулась в родную деревню Городок, где живёт с родственниками.