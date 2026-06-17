В Сасове продолжили строить храм в честь Героев СВО

В городе Сасово продолжается строительство храма святого Пантелеимона в честь Героев СВО. Храм заложили ещё в 2016 году, но из-за пандемии строительство было приостановлено. В прошлом году работы возобновились. Внутри храма на мраморных плитах будут увековечены имена тех, кто отдал жизнь за Родину, вне зависимости от вероисповедания. Строительство ведётся на пожертвования, в нём участвуют специалисты из Рязани и Сасова. Деньги и строительные материалы вносят православные, мусульмане и просто добрые люди, в том числе участники СВО и члены их семей.

В Сасове продолжили строить храм в честь Героев СВО. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В городе Сасово продолжается строительство храма святого Пантелеимона в честь Героев СВО. Храм заложили ещё в 2016 году, но из-за пандемии строительство было приостановлено. В прошлом году работы возобновились.

Внутри храма на мраморных плитах будут увековечены имена тех, кто отдал жизнь за Родину, вне зависимости от вероисповедания. Строительство ведётся на пожертвования, в нём участвуют специалисты из Рязани и Сасова. Деньги и строительные материалы вносят православные, мусульмане и просто добрые люди, в том числе участники СВО и члены их семей.