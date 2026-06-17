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В Сасове оценили ход строительства ключевых объектов
В Сасове продолжается благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и капитальное обновление социальной инфраструктуры. На территории возле завода «Саста» продолжают создавать индустриальный парк «ПодЗавод», который победил во Всероссийском конкурсе малых городов. Сейчас рабочие готовят песчано-щебеночное основание, укладывают бордюрный камень, обустраивают площадки и тротуары. На улице Пушкина уложили второй слой асфальта. В настоящее время подрядчик занимается устройством съездов.

В Сасове продолжается благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и капитальное обновление социальной инфраструктуры. О ходе работ рассказала глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

На территории возле завода «Саста» продолжают создавать индустриальный парк «ПодЗавод», который победил во Всероссийском конкурсе малых городов. Сейчас рабочие готовят песчано-щебеночное основание, укладывают бордюрный камень, обустраивают площадки и тротуары.

На улице Пушкина уложили второй слой асфальта. В настоящее время подрядчик занимается устройством съездов.

Капитальный ремонт продолжается и во взрослой поликлинике. На четвертом этаже завершили отделку помещений, где разместится стоматологическое отделение. Здесь оборудовали компрессорную, подвели инженерные коммуникации к кабинетам, смонтировали автономную систему вентиляции и отремонтировали рентгенкабинет. Сейчас для поликлиники закупают новую мебель и медицинское оборудование.

В школе № 106 планируют продолжить благоустройство сквера «Росгвардеец» по программе поддержки местных инициатив. Кроме того, работы продолжаются на набережной реки Сасовки.

Фото: соцсети Евгении Рубцовой.