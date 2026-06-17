В Рязанскую область ввезли более 1,3 тысячи тонн подкарантинной продукции

С начала года по 16 июня в Рязанскую область под контролем Россельхознадзора ввезли 88 партий подкарантинной продукции общим весом более 1,3 тысячи тонн. В регион поступили 486 деревянных бочек из Венгрии, 289 тонн пшеничной и ржаной муки из Белоруссии, а также более тысячи тонн прядильных отходов хлопкового волокна из Узбекистана. Кроме того, в область завезли более 20 тысяч саженцев земляники, семь тысяч саженцев голубики и почти 1,9 тысячи декоративных растений, включая можжевельник, пихту и тую. Весь посадочный материал прибыл из Белоруссии.

С начала года по 16 июня в Рязанскую область под контролем Россельхознадзора ввезли 88 партий подкарантинной продукции общим весом более 1,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В регион поступили 486 деревянных бочек из Венгрии, 289 тонн пшеничной и ржаной муки из Белоруссии, а также более тысячи тонн прядильных отходов хлопкового волокна из Узбекистана.

Кроме того, в область завезли более 20 тысяч саженцев земляники, семь тысяч саженцев голубики и почти 1,9 тысячи декоративных растений, включая можжевельник, пихту и тую. Весь посадочный материал прибыл из Белоруссии.

Специалисты Россельхознадзора проверили всю продукцию. По итогам контроля нарушений требований карантина растений не выявили.