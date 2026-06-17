В рязанскую колонию-поселение мужчина пытался перебросить 13 телефонов и роутер

Сотрудники КП-1 задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы на территорию учреждения. Во время досмотра в свертке обнаружили 13 мобильных телефонов, роутер, два блока питания и четыре зарядки. Составлен протокол об административном правонарушении.

В рязанскую колонию-поселение № 1 мужчина пытался перебросить 13 телефонов и роутер. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Сотрудники КП-1 задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы на территорию учреждения. Во время досмотра в свертке обнаружили 13 мобильных телефонов, роутер, два блока питания и четыре зарядки.

Составлен протокол об административном правонарушении.