В Рязанском районе сотрудник магазина получил перелом позвоночника

Прокуратура Рязанского района выявила нарушения трудового законодательства после проверки коммерческой организации. Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из магазинов деревни Турлатово сотрудник получил тяжелую травму. Из-за падения груза у него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника. Как установила прокуратура, работодатель не сообщил в надзорное ведомство о несчастном случае, хотя по закону был обязан это сделать.

Прокуратура Рязанского района выявила нарушения трудового законодательства после проверки коммерческой организации. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из магазинов деревни Турлатово сотрудник получил тяжелую травму. Из-за падения груза у него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.

Как установила прокуратура, работодатель не сообщил в надзорное ведомство о несчастном случае, хотя по закону был обязан это сделать.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и оштрафовали.