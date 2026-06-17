В Рязанском районе сотрудник магазина получил перелом позвоночника
Прокуратура Рязанского района выявила нарушения трудового законодательства после проверки коммерческой организации. Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из магазинов деревни Турлатово сотрудник получил тяжелую травму. Из-за падения груза у него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника. Как установила прокуратура, работодатель не сообщил в надзорное ведомство о несчастном случае, хотя по закону был обязан это сделать.
Прокуратура Рязанского района выявила нарушения трудового законодательства после проверки коммерческой организации. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из магазинов деревни Турлатово сотрудник получил тяжелую травму. Из-за падения груза у него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.
Как установила прокуратура, работодатель не сообщил в надзорное ведомство о несчастном случае, хотя по закону был обязан это сделать.
По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и оштрафовали.