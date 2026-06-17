В Рязанской области соцорганизация присвоила деньги умерших, дело передали в суд

Прокуратура Шацкого района завершила проверку исполнения законодательства в сфере распоряжения вымороченным имуществом. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Известно, что на лицевом счете одной из социальных организаций округа находятся денежные средства умерших постояльцев, не имеющих родственников. Несмотря на требования закона, денежные средства в размере более 2 миллионов рублей до настоящего времени не были обращены в собственность России. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании имущества вымороченным и передаче его в собственность государства.