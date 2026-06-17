В Рязанской области проконтролировали более 468 тысяч тонн зерна

С начала года в Рязанской области под контролем Россельхознадзора прошло более 468 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки при отгрузке в регионы России. По данным Россельхознадзора, из региона отправляли ячмень, кукурузу, сою, пшеницу, рапс, горох и зерноотходы. Основные объемы пришлись на пшеницу — 300 тысяч тонн и ячмень — 100 тысяч тонн. Поставки направляли в различные регионы страны, включая Белгородскую, Липецкую, Тульскую, Московскую, Ростовскую, Астраханскую области и другие субъекты РФ, а также Краснодарский край и Башкортостан.

С начала года в Рязанской области под контролем Россельхознадзора прошло более 468 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки при отгрузке в регионы России. Об этом сообщили в ведомстве.

Вся продукция прошла лабораторные исследования в Рязанском филиале ВНИИЗЖ. По итогам экспертиз специалисты подтвердили ее фитосанитарное состояние.

По данным Россельхознадзора, из региона отправляли ячмень, кукурузу, сою, пшеницу, рапс, горох и зерноотходы. Основные объемы пришлись на пшеницу — 300 тысяч тонн и ячмень — 100 тысяч тонн.

Поставки направляли в различные регионы страны, включая Белгородскую, Липецкую, Тульскую, Московскую, Ростовскую, Астраханскую области и другие субъекты РФ, а также Краснодарский край и Башкортостан.

Всего на указанный объем продукции оформили более 15 тысяч карантинных сертификатов.