В Рязанской области пройдет рейд ГАИ
В среду, 17 июня, в Рязанской области проведут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.
В Рязанской области пройдет рейд ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В среду, 17 июня, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.
Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.