В Рязанской области пройдет рейд ГАИ

В среду, 17 июня, в Рязанской области проведут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.