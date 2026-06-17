В Рязанской области начали продавать ежей для борьбы с вредителями

В сервисе «Авито» появились предложения о продаже ежей для дачи. По информации Mash, ежей рекламируют как эффективных борцов с вредителями: они могут избавить участок от испанских слизней, змей, мышей, слепней, лягушек, кротов и других насекомых. Отмечается, что ежей в Рязанскую область доставляют из Москвы.

В Рязанской области начали продавать ежей для борьбы с вредителями. Об этом сообщает Mash.

В сервисе «Авито» появились предложения о продаже ежей для дачи. По информации Mash, ежей рекламируют как эффективных борцов с вредителями: они могут избавить участок от испанских слизней, змей, мышей, слепней, лягушек, кротов и других насекомых.

Отмечается, что ежей в Рязанскую область доставляют из Москвы.