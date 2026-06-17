В Рязанской области на пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка

ДТП произошло вечером во вторник, 16 июня, на проспекте Смирягина в Новомичуринске. Отмечается, что 25-летний мужчина на электромотоцикле сбил 11-летнего ребенка. Как рассказал издательскому дому очевидец, мальчик выскочил на переход, водитель не успел отреагировать. На месте работала скорая. «Пострадавший в удовлетворительном состоянии, от госпитализации родители мальчика отказались», — сообщила главврач Новомичуринской районной больницы Наталья Черницына. Обстоятельства аварии устанавливаются.