В Рязани перекроют движение по одной из улиц на месяц

В Рязани на улице Окской движение транспорта закроют с 18 июня по 17 июля. Об этом сообщила администрация Рязани. Ограничения будут действовать с 9:00 до 20:00 на участке от дома 15а до пересечения с Муромским шоссе. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ. На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место проведения работ огородят для обеспечения безопасности.

В Рязани на улице Окской движение транспорта закроют с 18 июня по 17 июля. Об этом сообщила администрация Рязани.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 20:00 на участке от дома 15а до пересечения с Муромским шоссе.

Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место проведения работ огородят для обеспечения безопасности.