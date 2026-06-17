В Рязани перекопанный двор на Островского оставили без ремонта

Жители дома № 38 корпус 1 на улице Островского в Рязани пожаловались на раскопанный двор, где уже несколько недель не ведутся работы. По их словам, около трех недель назад территорию перекопали «от дома до дома», из-за чего во дворе полностью перекрыли проезд и проход. После этого работы остановились — на месте нет ни рабочих, ни техники.

Жители дома № 38 корпус 1 на улице Островского в Рязани пожаловались на раскопанный двор, где уже несколько недель не ведутся работы. Пост появился в соцсетях.

По их словам, около трех недель назад территорию перекопали «от дома до дома», из-за чего во дворе полностью перекрыли проезд и проход. После этого работы остановились — на месте нет ни рабочих, ни техники.

«Особое „спасибо“, что никаких опознавательных знаков о работе решили не вывешивать. Машины, в том числе мусороуборочные, скорые, не дай Бог, пожарные после поворота утыкаются в провал. Дом старый, развернуться негде, сквозная дорога», — пишут рязанцы.

По словам жильцов, они не смогли выяснить, какая организация ведет работы. Управляющая компания перенаправляет их в теплосети, те — в водоканал, а в водоканале указывают на другие подразделения.