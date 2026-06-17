В России предложили сделать бесплатными первые 20 минут на парковках

С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Предусматривается, что если авто покинет парковочное место в пределах 20 минут, то плата и штраф за неоплату применяться не должны. В случае, если стоянка продолжается дольше, то пользование должно оплачиваться. По мнению авторов инициативы, это снизит количество штрафов за кратковременные остановки и сделает городскую транспортную инфраструктуру более удобной. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину.

Во всех регионах России предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках. Об этом сообщило РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Предусматривается, что если авто покинет парковочное место в пределах 20 минут, то плата и штраф за неоплату применяться не должны. В случае, если стоянка продолжается дольше, то пользование должно оплачиваться.

По мнению авторов инициативы, это снизит количество штрафов за кратковременные остановки и сделает городскую транспортную инфраструктуру более удобной.

Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину.