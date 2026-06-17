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В России предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год
Согласно предложению, бесплатную няню хотят предоставить семьям с детьми до трех лет. Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения. Как следует из инициативы, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и на более продолжительное время в зависимости от потребностей семьи. По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит снизить нагрузку на родителей и повысить качество жизни молодых семей.

В России предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 17 июня РИА Новости.

Согласно предложению, бесплатную няню хотят предоставить семьям с детьми до трех лет. Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения.

Как следует из инициативы, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и на более продолжительное время в зависимости от потребностей семьи.

По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит снизить нагрузку на родителей и повысить качество жизни молодых семей.