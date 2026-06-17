В Приморье школьник задушил свою одноклассницу и оставил ее тело на чердаке дома

Известно, что девочка ушла гулять днем и не вернулась домой. Отмечается, что школьницу нашли в поселке Врангель после того, как жильцы дома услышали непрерывные звонки ее телефона. Соседка поднялась на чердак и обнаружила тело. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления стал 12-летний одноклассник девочки, которого на данный момент уже задержали. Следователи также рассматривают вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, возбуждено дело о халатности, и следствие проверит работу органов профилактики, чтобы выяснить, что могло привести к этому инциденту. Предварительно установлено, что причиной смерти стало удушение.

В Приморье на чердаке дома нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что девочка ушла гулять днем и не вернулась домой.

Отмечается, что школьницу нашли в поселке Врангель после того, как жильцы дома услышали непрерывные звонки ее телефона. Соседка поднялась на чердак и обнаружила тело.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления стал 12-летний одноклассник девочки, которого на данный момент уже задержали. Следователи также рассматривают вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Кроме того, возбуждено дело о халатности, и следствие проверит работу органов профилактики, чтобы выяснить, что могло привести к этому инциденту.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало удушение.