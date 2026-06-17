В подъезде рязанской многоэтажки нашли женщину без сознания

В минздраве рассказали, что женщине внезапно стало плохо прямо на лестничной площадке. В этот момент из соседней квартиры выходил сосед. Мужчина услышал стук, поднялся на этаж выше и увидел, что на полу лежит женщина. Мужчина вызвал скорую помощь. Бригада медиков предварительно диагностировала женщине инсульт. Ее госпитализировали в ОКБ. В больнице врачи провели осмотр, диагноз подтвердился, и пациентку стали готовить к тромболизису. Благодаря своевременно начатому лечению, заболевание прошло без тяжелых последствий. Пациентка уже выписана для наблюдения по месту жительства.

В подъезде рязанской многоэтажки нашли женщину без сознания. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В минздраве рассказали, что женщине внезапно стало плохо прямо на лестничной площадке. В этот момент из соседней квартиры выходил сосед. Мужчина услышал стук, поднялся на этаж выше и увидел, что на полу лежит женщина. Мужчина вызвал скорую помощь.

Бригада медиков предварительно диагностировала женщине инсульт. Ее госпитализировали в ОКБ. В больнице врачи провели осмотр, диагноз подтвердился, и пациентку стали готовить к тромболизису.

Благодаря своевременно начатому лечению, заболевание прошло без тяжелых последствий. Пациентка уже выписана для наблюдения по месту жительства.