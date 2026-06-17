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В Минпросвещения заявили о желании добавить в школьную программу фиджитал-спорт
В настоящее время в пилотном проекте участвуют 59 школ, и апробация продолжится в следующем учебном году. Бугаев отметил, что если результаты апробации окажутся удовлетворительными, фиджитал-спорт будет внедрен как вариативный модуль в образовательную программу. Он подчеркнул важность этого проекта, который направлен на то, чтобы оторвать детей от компьютеров и мотивировать их заниматься физической активностью, совмещая компьютерные игры с традиционными видами спорта.

Фиджитал-спорт может стать частью школьной программы в России после успешной апробации, результаты которой уже оцениваются положительно. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, передает РИА Новости.

В настоящее время в пилотном проекте участвуют 59 школ, и апробация продолжится в следующем учебном году.

Бугаев отметил, что если результаты апробации окажутся удовлетворительными, фиджитал-спорт будет внедрен как вариативный модуль в образовательную программу.

Он подчеркнул важность этого проекта, который направлен на то, чтобы оторвать детей от компьютеров и мотивировать их заниматься физической активностью, совмещая компьютерные игры с традиционными видами спорта.

Фото: РИА Новости.