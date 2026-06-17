В Касимовском районе мужчина обокрал дом бывшей жены

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу из частного дома в деревне Булгаково. Под подозрение попал 40-летний местный житель, бывший супруг владелицы жилья, сообщили в МВД. По данным ведомства, 37-летняя жительница Касимова обнаружила следы взлома, когда приехала в свой дом в деревне. Она заметила перепиленный замок и пропажу электроинструмента, который приобрела незадолго до этого. Полицейские нашли мужчину после того, как он начал продавать похожий инструмент в Касимове. Его задержали.

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу из частного дома в деревне Булгаково. Под подозрение попал 40-летний местный житель, бывший супруг владелицы жилья, сообщили в МВД.

По данным ведомства, 37-летняя жительница Касимова обнаружила следы взлома, когда приехала в свой дом в деревне. Она заметила перепиленный замок и пропажу электроинструмента, который приобрела незадолго до этого.

Оперативники выяснили, что женщина ранее развелась с подозреваемым, а ключи от дома у него были изъяты.

Полицейские нашли мужчину после того, как он начал продавать похожий инструмент в Касимове. Его задержали.

По версии следствия, мужчина проник в дом в отсутствие хозяйки, забрал инструмент и продал его случайным покупателям. Полученные деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.