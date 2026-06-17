Житель Рязанской области предстанет перед судом за повторную пьяную езду

Установлено, что в феврале 2026 года 31-летний обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сел за руль автомобиля пьяным. При этом у него не было водительских прав. Мужчину остановил инспектор ДПС во время движения по городу. В прокуратуре Кораблинского района утверждено обвинительное заключение по по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Уголовное дело направлено в суд.

Житель Кораблина предстанет перед судом за повторную пьяную езду. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в феврале 2026 года 31-летний обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сел за руль автомобиля пьяным. При этом у него не было водительских прав.

Мужчину остановил инспектор ДПС во время движения по городу.

В прокуратуре Кораблинского района утверждено обвинительное заключение по по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Уголовное дело направлено в суд.