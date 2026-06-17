Свалку на Северной окружной дороге в Рязани планируют ликвидировать

Несанкционированную свалку на Северной окружной дороге в Рязани включили в перечень объектов, которые могут ликвидировать по федеральному проекту «Генеральная уборка». Свалку включили в перечень объектов для подачи заявки на получение федеральной субсидии. В министерстве также сообщили, что уже выделили администрации Рязани субсидию на разработку проектно-сметной документации.

Несанкционированную свалку на Северной окружной дороге в Рязани включили в перечень объектов, которые могут ликвидировать по федеральному проекту «Генеральная уборка». Об этом сообщили в минприроды Рязанской области.

По данным ведомства, к 2030 году в рамках проекта по всей стране планируют ликвидировать 50 объектов накопленного экологического вреда. Список формируют Росприроднадзор и Роспотребнадзор с учетом степени их воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Свалку на Северной окружной дороге включили в перечень объектов для подачи заявки на получение федеральной субсидии.

В министерстве также сообщили, что уже выделили администрации Рязани субсидию на разработку проектно-сметной документации.

Фото: минприроды Рязанской области.