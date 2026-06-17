Стало известно о возгорании хозпостройки в Рязанской области

Хозяйственная постройка сгорела в поселке Газопровод Кораблинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. О пожаре стало известно 16 июня в 16:09. Огонь тушили четыре человека и две единицы техники. Площадь возгорания составила 30 м².