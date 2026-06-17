Сергей Боярский отказался от выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы

Сергей Боярский направил заявление в Федеральный организационный комитет «Единой России» об отказе от дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157. По итогам предварительного голосования в округе наибольшее число голосов получил Андрей Красов. Сергей Боярский занял второе место. При подсчете итогов количество голосов за Боярского было увеличено на 25% в соответствии с нормами положения о процедуре предварительного голосования для участников СВО, отметили на сайте «Единой России». Представлять партию на выборах в Госдуму по 157-му округу будет Андрей Красов. Окончательный список кандидатов будет определен делегатами путем тайного голосования на съезде партии 28 июня.

Сергей Боярский направил заявление в Федеральный организационный комитет «Единой России» об отказе от дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157. Информация об этом опубликована на сайте партии.

По итогам предварительного голосования в округе наибольшее число голосов получил Андрей Красов. Сергей Боярский занял второе место. При подсчете итогов количество голосов за Боярского было увеличено на 25% в соответствии с нормами положения о процедуре предварительного голосования для участников СВО, отметили на сайте «Единой России».

Представлять партию на выборах в Госдуму по 157-му округу будет Андрей Красов. Окончательный список кандидатов будет определен делегатами путем тайного голосования на съезде партии 28 июня.

«Для работы на федеральном уровне пока не хватает профильных знаний и подготовки. Поэтому сейчас хочу сосредоточиться на том, чтобы учиться и набираться практического опыта. В ближайшее время планирую поступить в вуз и принять участие в выборах депутатов Думы Шиловского округа. Также получил предложение поработать в качестве советника губернатора Павла Малкова», — отметил Боярский в своих соцсетях.

Фото: личная страница в соцсетях Сергея Боярского.