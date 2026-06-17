Рязанский центр современного искусства «Штаб» сообщил о закрытии

Центр современного искусства «Штаб» на улице Петрова, 10, прекращает работу. Об этом сообщили представители центра в социальных сетях. До 28 июня посетители смогут увидеть последнюю выставку — «В отблесках жизненного мира». При этом команда центра заявила, что продолжит заниматься проектами в сфере современного искусства и анонсирует новые инициативы позднее.