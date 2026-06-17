Рязанцы сообщили о прорыве трубы в районе Шлаковый

Видео опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, из трубы брызжет горячая вода. На кадрах видно, что инцидент произошел рядом с домом. Аварийных служб пока на месте нет. Официальная информация уточняется.