Рязанцы пожаловались на затопленный Шереметьевский проезд

Жители Рязани вновь пожаловались на подтопление возле дома № 4 на Шереметьевском проезде. По их словам, проблема возникает не первый год. Пост с жалобой появился в соцсетях. Как рассказали очевидцы, на участке регулярно скапливается вода, из-за чего к расположенному рядом магазину приходится добираться буквально по лужам. Кроме того, жители жалуются на неприятный запах.

Жители Рязани вновь пожаловались на подтопление возле дома № 4 на Шереметьевском проезде. По их словам, проблема возникает не первый год. Пост с жалобой появился в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, на участке регулярно скапливается вода, из-за чего к расположенному рядом магазину приходится добираться буквально по лужам. Кроме того, жители жалуются на неприятный запах.

«Уже не первый год потопы идут, воняет жуть. Неужели нельзя решить вопрос?» — написали авторы публикации.

Официальных комментариев по поводу ситуации на момент публикации не поступало.