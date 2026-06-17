Рязанцы пожаловались на большие ямы на дорогах при съезде во дворы

Рязанцы пожаловались на большие ямы на дорогах при съезде во дворы с перекрестка Касимовского шоссе и улицы Тимуровцев. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, проблема актуальна с марта, а состояние дорог во дворах продолжает оставаться «катастрофическим». «Проехать физически нереально, ямы глубиной по колено», — пишут они. Жители отмечают, что заявки через «Госуслуги» не помогли исправить ситуацию. Рязанцы надеются, что власти обратят внимание и поспособствуют разрешению проблемы.

Рязанцы пожаловались на большие ямы на дорогах при съезде во дворы с перекрестка Касимовского шоссе и улицы Тимуровцев. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, проблема актуальна с марта, а состояние дорог во дворах продолжает оставаться «катастрофическим».

"Проехать физически нереально, ямы глубиной по колено", — пишут они.

Жители отмечают, что заявки через «Госуслуги» не помогли исправить ситуацию.

Рязанцы надеются, что власти обратят внимание и поспособствуют разрешению проблемы.