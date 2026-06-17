Рязанцы останутся без воды до вечера 17 июня

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет c 9:30 до 17:00 по адресам: Новоселов 33 г, 35а, 37, 37 корп. 1, 33 В (храм). Также ресурс отключат c 10:00 до 17:00 по адресам: Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6; п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; Поселковая 13; Предзаводская 1а.