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Россиянам рассказали, какие виды пенсий повысят летом 2026 года
По его словам, 1 августа пройдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров (касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не учли в размере выплаты). Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц. Кроме того, по словам депутата, в последний месяц лета увеличится размер следующих выплат: на 17,3% вырастут накопительные пенсии; срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением маткапитала на будущую пенсию увеличатся на 19,3%.

Россиянам рассказали, какие виды пенсий повысят летом 2026 года. Об этом 17 июня сообщило ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, 1 августа пройдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров (касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не учли в размере выплаты). Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц.

Кроме того, по словам депутата, в последний месяц лета увеличится размер следующих выплат:

  • на 17,3% вырастут накопительные пенсии;
  • срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением маткапитала на будущую пенсию, увеличатся на 19,3%;
  • если пенсионеру летом исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое; то же правило действует для пенсионеров с I группой инвалидности;
  • фиксированную выплату могут увеличить, если у пенсионера появились нетрудоспособные иждивенцы, а также если есть северный или сельский стаж;
  • возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности.