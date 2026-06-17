Россиянам рассказали, какие виды пенсий повысят летом 2026 года

По его словам, 1 августа пройдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров (касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не учли в размере выплаты). Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц. Кроме того, по словам депутата, в последний месяц лета увеличится размер следующих выплат: на 17,3% вырастут накопительные пенсии; срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением маткапитала на будущую пенсию увеличатся на 19,3%.

Россиянам рассказали, какие виды пенсий повысят летом 2026 года. Об этом 17 июня сообщило ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, 1 августа пройдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров (касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не учли в размере выплаты). Максимальная прибавка — 470,28 рубля в месяц.

Кроме того, по словам депутата, в последний месяц лета увеличится размер следующих выплат: