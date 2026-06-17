Россиянам рассказали, что ФНС и банки не видят тексты сообщений при переводах денег

По словам финансистов, ФНС и банки не имеют автоматического доступа к содержанию сообщений, которые пользователи отправляют при переводе денег в онлайн-банкинге. При этом они могут получить доступ к ним по решению суда или запросу правоохранительных органов. Отмечается, что ГД сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности. Как до этого уточняли в ФНС, под это подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 млн руб в год.

Россиянам рассказали, что ФНС и банки не видят тексты сообщений при переводах денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам финансистов, ФНС и банки не имеют автоматического доступа к содержанию сообщений, которые пользователи отправляют при переводе денег в онлайн-банкинге. При этом они могут получить доступ к ним по решению суда или запросу правоохранительных органов.

Отмечается, что ГД сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности. Как до этого уточняли в ФНС, под это подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 млн руб в год.