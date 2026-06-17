Россиянам начали предлагать «бесплатные» билеты на концерт ко Дню молодежи

Злоумышленники создают фишинговые страницы, выдавая себя за официальные сайты мероприятий. Они предлагают жертвам бесплатные билеты, резервирование мест или активацию QR-кодов. В процессе мошенники заставляют граждан вводить данные банковских карт, номера телефонов и коды из смс, после чего списывают деньги или получают доступ к аккаунтам жертв. Кроме того, в преддверии праздника мошенники публикуют посты с розыгрышами билетов и брендированной продукции, требуя от участников оплаты доставки или прохождения верификации. Это также приводит к тому, что жертвы вводят реквизиты своих карт на фишинговых сайтах, что может привести к списанию всей доступной суммы.

Мошенники выманивают деньги и личные данные россиян, используя схему с фейковыми билетами на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Об этом сообщила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина, передает РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники создают фишинговые страницы, выдавая себя за официальные сайты мероприятий. Они предлагают жертвам бесплатные билеты, резервирование мест или активацию QR-кодов. В процессе мошенники заставляют граждан вводить данные банковских карт, номера телефонов и коды из смс, после чего списывают деньги или получают доступ к аккаунтам жертв.

Кроме того, в преддверии праздника мошенники публикуют посты с розыгрышами билетов и брендированной продукции, требуя от участников оплаты доставки или прохождения верификации. Это также приводит к тому, что жертвы вводят реквизиты своих карт на фишинговых сайтах, что может привести к списанию всей доступной суммы.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня, в 2026 году он выпадает на 27 июня.