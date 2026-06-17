«Ъ»: россиянам могут разрешить самостоятельно ремонтировать ямы во дворах

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает отменить штрафы для граждан, самостоятельно ремонтирующих дороги местного значения и проезды во дворах. Сейчас за такие действия могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей по статье о повреждении дорог, создающем угрозу безопасности движения. Авторы инициативы из фракции «Новые люди» отмечают, что жители нередко сами заделывают ямы, поскольку коммунальные службы и местные власти не всегда оперативно устраняют дефекты дорожного покрытия.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает отменить штрафы для граждан, самостоятельно ремонтирующих дороги местного значения и проезды во дворах. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Сейчас за такие действия могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей по статье о повреждении дорог, создающем угрозу безопасности движения.

Авторы инициативы из фракции «Новые люди» отмечают, что жители нередко сами заделывают ямы, поскольку коммунальные службы и местные власти не всегда оперативно устраняют дефекты дорожного покрытия.

В пояснительной записке депутаты привели несколько подобных случаев. Так, в Астрахани оштрафовали предпринимателя, которого жильцы наняли для ремонта дороги во дворе. В Пермском крае пенсионер получил штраф после попытки укрепить разбитую дорогу, а жителя Вологодской области наказали за восстановление проезда к деревне.

Правительство инициативу не поддержало. В кабмине считают, что ремонт дорог должны выполнять ответственные организации с соблюдением всех требований законодательства. По мнению властей, принятие закона может привести к легализации нарушений.