Россиян предупредили об аферистах, которые выдают себя за военкоров

Мошенники придумали новую схему обмана родственников участников специальной военной операции. Злоумышленники связываются с семьями военнослужащих и сообщают, что якобы готовят материал о погибшем или пропавшем без вести бойце. Затем они предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Россиянам рекомендуют не доверять подобным сообщениям и обязательно проверять полученную информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.

Мошенники придумали новую схему обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь они представляются военными корреспондентами, сообщили в Киберполиции России.

Злоумышленники связываются с семьями военнослужащих и сообщают, что якобы готовят материал о погибшем или пропавшем без вести бойце. Затем они предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.

В полиции отметили, что мошенники рассчитывают на сильное эмоциональное состояние людей и их желание узнать судьбу близкого человека.

Россиянам рекомендуют не доверять подобным сообщениям и обязательно проверять полученную информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.